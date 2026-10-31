Paukenschlag! Formel-1-Ass vor Training abgesetzt

Er hatte sich im Training am Freitag nach einer Ansage seiner Renningenieurin zur Reifenwahl über Funk bitter beklagt. 2024 hatte Ocon die Saison schon bei Alpine nach einem Streit mit dem Team nicht beendet. Für Hirakawa, 2022 Sieger des Langstrecken-Klassikers in Le Mans, wird es die GP-Premiere in der Formel 1.