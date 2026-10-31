Paukenschlag! Formel-1-Ass vor Training abgesetzt

Paukenschlag in der Formel 1: Esteban Ocon (30) ist vom US-Rennstall Haas für dieses Wochenende kurzfristig aus dem Cockpit gestrichen worden!
Das Team teilte die Entscheidung knapp drei Stunden vor dem Samstag-Training im Autodromo Hermanos Rodriguez in Mexiko-Stadt mit. Gründe nannte Haas nicht.
Kein Krankheitsfall
Es handle sich nicht um einen Krankheitsfall, hieß es lediglich, weitere Kommentare werde es nicht geben. In Mexiko wird anstelle des Franzosen der 32-jährige Ersatzpilot Ryo Hirakawa aus Japan fahren.
Ob Ocon, der kommendes Jahr ohnehin vom Brasilianer Rafael Camara abgelöst wird, in den geplanten vier verbleibenden Grands Prix dieser Saison noch einmal für Haas fahren wird, ist stark anzuzweifeln.
Er hatte sich im Training am Freitag nach einer Ansage seiner Renningenieurin zur Reifenwahl über Funk bitter beklagt. 2024 hatte Ocon die Saison schon bei Alpine nach einem Streit mit dem Team nicht beendet. Für Hirakawa, 2022 Sieger des Langstrecken-Klassikers in Le Mans, wird es die GP-Premiere in der Formel 1.
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