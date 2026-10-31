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Weniger Verkehrstote auf Kärntens Straßen

Kärnten
31.10.2026 14:00
Um Verkehrsunfälle zu vermeiden, müssen verschiedene Maßnahmen gesetzt werden.
Um Verkehrsunfälle zu vermeiden, müssen verschiedene Maßnahmen gesetzt werden.(Bild: ANDRII BILETSKYI (Symbolbild))
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Oft reicht schon eine unaufmerksame Sekunde im Straßenverkehr aus, um einen folgenschweren Unfall zu verursachen. Vor allem Motorradfahrer sind laut Verkehrsclub Österreich besonders gefährdet.

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Gerade im Herbst und Winter, wenn die Sicht- und Fahrbahnverhältnisse wetterbedingt oftmals schlechter ausfallen, braucht es die volle Aufmerksamkeit aller Verkehrsteilnehmer, um Unfälle zu vermeiden.

Trotz aller Vorsicht und öffentlichen Schutzmaßnahmen enden manche Verkehrsunfälle tödlich: Seit Beginn des Jahres sind in Kärnten 19 Menschen bei Unfällen im Straßenverkehr ums Leben gekommen. Laut aktuellen Daten des Verkehrsclub Österreich (VCÖ) sind Motorradfahrer in diesem Zusammenhang die gefährdeste Gruppe, gefolgt von Pkw-Insassen und Fußgängern.

Bleibt es bei den 19 Verkehrstoten im gesamten Jahr, wäre das ein neuer Tiefstand für Kärnten. Die bisher niedrigste Anzahl an Todesopfern waren 21 im Jahr 2022. 

„Wichtig ist es, die Zahl der schweren Verkehrsunfälle weiter zu reduzieren und damit Menschenleben zu retten. Die zentralen Faktoren für die Verkehrssicherheit sind die Geschwindigkeit, die Aufmerksamkeit und die Infrastruktur“, betont Klara Maria Schenk, VCÖ-Expertin. Von Seiten der Organisation nennt man niedrigere Tempolimits, baulich getrennte Radwege und übersichtliche Straßenübergänge als wichtige Sicherheitsmaßnahmen. 

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