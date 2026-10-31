Weniger Verkehrstote auf Kärntens Straßen

„Wichtig ist es, die Zahl der schweren Verkehrsunfälle weiter zu reduzieren und damit Menschenleben zu retten. Die zentralen Faktoren für die Verkehrssicherheit sind die Geschwindigkeit, die Aufmerksamkeit und die Infrastruktur“, betont Klara Maria Schenk, VCÖ-Expertin. Von Seiten der Organisation nennt man niedrigere Tempolimits, baulich getrennte Radwege und übersichtliche Straßenübergänge als wichtige Sicherheitsmaßnahmen.