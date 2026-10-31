Plötzlich gelähmt: Gefangen im eigenen Körper

„Verlierst du die Sicherheit über den eigenen Körper, verlierst du alles.“ Das Guillain-Barré-Syndrom (GBS) beginnt oft schleichend mit Kribbeln – und kann rasch zur völligen Lähmung bei klarem Verstand führen. Im emotionalen Talk schildern die Betroffenen Attila Molnar und Claudio Sunk sowie Pfleger Florian Bartunek den Schock dieser Ausnahmesituation und die beklemmende Hilflosigkeit. Was in dieser schweren Zeit Hoffnung gab und wie der Weg zurück ins Leben gelingt: Mehr dazu sehen Sie im Video oben!