Patientenanwältin: „Für das Ende braucht es Mut“

Selbstbestimmt zu sterben ist seit 2022 in Österreich legal möglich. Die steirische Patientenanwaltschaft begann gleich nach In-Kraft-Treten des Gesetzes mit Beratungen. Anfangs noch mit Furcht; mittlerweile hauptsächlich nur noch mit Ehrfurcht jenen gegenüber, die sich für diesen Weg entscheiden. Wie sich alles entwickelt hat? Wir haben nachgefragt.