Wien stemmt sich gegen Lehrstellenschwund

Weiterhin machen Betriebe – mit aktuell 14.018 Auszubildenden – zwar den Löwenanteil der Lehrlingsausbildung aus, aber innerhalb von nur einem Jahr ist die Zahl der zur Verfügung stehenden Stellen um 982 geschrumpft, obwohl der waff auch in die Förderung von Lehrbetrieben beträchtliche Summen investiert, etwa durch Förderung bei Lehrlingsgehältern, der Kostenübernahme des Lehrausbilderkurses und mehr.