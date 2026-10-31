Wien stemmt sich gegen Lehrstellenschwund

Immer weniger Wiener Betriebe bilden Lehrlinge aus. Innerhalb von nur einem Jahr ist das Angebot um fast 1000 Stellen kleiner geworden. Das AMS und die Stadt wollen den Mangel mit der Stärkung der Überbetrieblichen Lehre lindern. Das hat seinen Preis.
Statistisch gesehen rangeln sich in Wien derzeit schon zehn Lehrstellensuchende um eine offene Stelle in einem Betrieb. Die Stadt stemmt sich mit Extra-Plätzen für Überbetriebliche Lehrausbildung gegen den Trend: Innerhalb eines Jahres wurden 249 zusätzliche Stellen geschaffen. Insgesamt gibt es damit nun in Wien 4282 Lehrstellen abseits von Betrieben.
In Betrieben 982 Lehrlinge weniger in nur einem Jahr
Das Abfedern des Lehrstellenmangels hat seinen Preis: Das AMS buttert 111,7 Millionen Euro in die Maßnahmen, der waff legt weitere 4,9 Millionen drauf. Trotzdem kann die Überbetriebliche Lehrausbildung den Mangel an Angeboten in Betrieben bei Weitem nicht ausgleichen.
Eine Lehre verdient volle gesellschaftliche Anerkennung. Ich möchte jungen Menschen Mut machen, diesen Weg zu gehen und als Fachkraft durchzustarten.
Arbeitsstadträtin Barbara Novak (SPÖ)
Bild: APA/DIETMAR STIPLOVSEK
Weiterhin machen Betriebe – mit aktuell 14.018 Auszubildenden – zwar den Löwenanteil der Lehrlingsausbildung aus, aber innerhalb von nur einem Jahr ist die Zahl der zur Verfügung stehenden Stellen um 982 geschrumpft, obwohl der waff auch in die Förderung von Lehrbetrieben beträchtliche Summen investiert, etwa durch Förderung bei Lehrlingsgehältern, der Kostenübernahme des Lehrausbilderkurses und mehr.
„Junge Wiener brauchen eine Chance“
Arbeitsstadträtin Barbara Novak (SPÖ) unterstreicht mit Verweis auf den Fachkräftemangel, dass man mit einer abgeschlossenen Lehre gerade in Wien weiterhin sehr gute Berufschancen habe, und auch waff-Chef Marko Miloradović beharrt darauf, dass „junge Wiener eine Chance auf eine gute Berufsausbildung brauchen“.
Der Stadt bleibt als Trost, dass sie mit ihren Maßnahmen pro Jahr für rund 500 neue Fachkräfte sorgt, die sich ja vielleicht einmal an ihre zähe Lehrstellensuche erinnern und dann selbst zu Lehrherren werden.
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