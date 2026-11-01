Des Menschseins Erosion ins Bild gerückt

Gesichter, abgewandt zumeist, in sich versunken, manchmal mit geschlossenen Augen, oder einem fast schon leeren Blick. Gesichter, die Fragilität und Verletzung tragen, die zutiefst eingebettet sind in des Menschen schmalem Sein und dabei auf eine digitale Zukunft verweisen, die eine kalte, dystopische Präsenz (auch) in Metallfragmenten festschreibt, die sich um Köpfe legen und nach dem Antlitz greifen.