„Das ist lächerlich!“ Ärger bei Sturm Graz und WAC

Fabio Ingolitsch (Sturm-Trainer): „Wir haben nicht gut gespielt, der WAC auch nicht besser und dann kommt das dabei raus. Uns wurde ein Tor aberkannt, was zu akzeptieren ist, wenn das die Linie des Schiedsrichters ist. Bei 0:0 wird aber Beganovic vom Torhüter ohne Chance auf den Ball verräumt. Wir haben insgesamt kein gutes Spiel gemacht, waren speziell mit dem Ball sehr, sehr schwach. Wir haben am Ende auf Hauruck-Fußball umgestellt und Quarshie nach vorne gebracht. Aus einer Slapstick-Pingpong-Aktion kommt dann glücklicherweise noch ein Elfmeter heraus. Wir sind froh, dass wir mit einem blauen Auge davongekommen sind, obwohl uns die zwei Punkte wieder abgehen werden.“