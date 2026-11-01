„Das ist lächerlich!“ Ärger bei Sturm Graz und WAC

Reichlich Stoff für Diskussionen nach dem Remis zwischen dem WAC und Sturm Graz (1:1). Nicht nur der wichtige Elfmeter in der Nachspielzeit für die Grazer, sondern auch einige umstrittene Entscheidungen im Laufe der Partie sorgen bei den beiden Trainern für Aufregung.
Manfred Schmid (WAC-Trainer): „Wir haben Sturm vor Riesenprobleme gestellt und heute ein anderes Gesicht gezeigt. Wir kriegen am Ende einen Elfmeter, wo ich kein Foul und kein Hands sehe. Das ist lächerlich, der Ball geht von drei Zentimetern an die Hand. Ich bin stolz darauf, wie die Jungs in dieser schwierigen Situation verteidigt und Fußball gespielt haben. Ich habe eine Mannschaft vorgefunden, die bereit ist zu arbeiten. Jetzt müssen wir gemeinsam da rauskommen.“
Fabio Ingolitsch (Sturm-Trainer): „Wir haben nicht gut gespielt, der WAC auch nicht besser und dann kommt das dabei raus. Uns wurde ein Tor aberkannt, was zu akzeptieren ist, wenn das die Linie des Schiedsrichters ist. Bei 0:0 wird aber Beganovic vom Torhüter ohne Chance auf den Ball verräumt. Wir haben insgesamt kein gutes Spiel gemacht, waren speziell mit dem Ball sehr, sehr schwach. Wir haben am Ende auf Hauruck-Fußball umgestellt und Quarshie nach vorne gebracht. Aus einer Slapstick-Pingpong-Aktion kommt dann glücklicherweise noch ein Elfmeter heraus. Wir sind froh, dass wir mit einem blauen Auge davongekommen sind, obwohl uns die zwei Punkte wieder abgehen werden.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.