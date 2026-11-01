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Aufregung nach Partie

„Das ist lächerlich!“ Ärger bei Sturm Graz und WAC

Bundesliga
01.11.2026 17:31
Nicht nur der Elfmeter für Sturm Graz in der Nachspielzeit sorgt für Diskussionen.
Nicht nur der Elfmeter für Sturm Graz in der Nachspielzeit sorgt für Diskussionen.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Reichlich Stoff für Diskussionen nach dem Remis zwischen dem WAC und Sturm Graz (1:1). Nicht nur der wichtige Elfmeter in der Nachspielzeit für die Grazer, sondern auch einige umstrittene Entscheidungen im Laufe der Partie sorgen bei den beiden Trainern für Aufregung. 

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Manfred Schmid (WAC-Trainer): „Wir haben Sturm vor Riesenprobleme gestellt und heute ein anderes Gesicht gezeigt. Wir kriegen am Ende einen Elfmeter, wo ich kein Foul und kein Hands sehe. Das ist lächerlich, der Ball geht von drei Zentimetern an die Hand. Ich bin stolz darauf, wie die Jungs in dieser schwierigen Situation verteidigt und Fußball gespielt haben. Ich habe eine Mannschaft vorgefunden, die bereit ist zu arbeiten. Jetzt müssen wir gemeinsam da rauskommen.“

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Fabio Ingolitsch (Sturm-Trainer): „Wir haben nicht gut gespielt, der WAC auch nicht besser und dann kommt das dabei raus. Uns wurde ein Tor aberkannt, was zu akzeptieren ist, wenn das die Linie des Schiedsrichters ist. Bei 0:0 wird aber Beganovic vom Torhüter ohne Chance auf den Ball verräumt. Wir haben insgesamt kein gutes Spiel gemacht, waren speziell mit dem Ball sehr, sehr schwach. Wir haben am Ende auf Hauruck-Fußball umgestellt und Quarshie nach vorne gebracht. Aus einer Slapstick-Pingpong-Aktion kommt dann glücklicherweise noch ein Elfmeter heraus. Wir sind froh, dass wir mit einem blauen Auge davongekommen sind, obwohl uns die zwei Punkte wieder abgehen werden.“

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