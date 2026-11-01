Schwerer Verkehrsunfall fordert acht Verletzte!

Großeinsatz in Kärnten: Ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem insgesamt drei Pkw involviert waren, forderte acht Verletzte! Unzählige Einsatzkräfte eilten zu Hilfe.
Zu einem schweren Verkehrsunfall wurden die Hauptfeuerwache Villach, die Freiwilligen Feuerwehren Judendorf und Turdanitsch-Tschinowitsch am Sonntag alarmiert. Drei Fahrzeuge waren auf der Kärntner Straße, Höhe Warmbad Villach miteinander kollidiert.
„Zwei Fahrzeuge waren dabei von der Fahrbahn abgekommen und im Straßengraben zum Stillstand gekommen. Das Rote Kreuz war bereits mit einem Großaufgebot vor Ort und kümmerte sich um die Versorgung der Verletzten“, schildert Alexander Scharf, Zugskommandant der Hauptfeuerwache Villach.
Lenker aus Wagen befreit
Ein Lenker befand sich noch im Fahrzeug und war glücklicherweise ansprechbar. Um den Verletzten aus dem Wagen zu befreien, mussten die Einsatzkräfte mittels eines hydraulischen Rettungsgerätes auf der Fahrerseite eine sogenannte „Große Seitenöffnung“ durchführen. Mittels Rettungshubschrauber wurde er ins Krankenhaus Klagenfurt geflogen.
Die sieben Insassen der beiden anderen Unfallfahrzeuge konnten ihre Fahrzeuge selbstständig verlassen. Sie wurden nach einer notärztlichen Erstversorgung mit mehreren Rettungswagen zur weiteren Behandlung in das LKH Villach eingeliefert. Alle acht Unfallbeteiligten erlitten Verletzungen unbestimmten Grades.
Die Feuerwehren sicherten die Unfallstelle, unterstützten die Rettung und führten nach der Bergung der Fahrzeuge Reinigungs- und Ölbindearbeiten durch. Die Kärntner Straße war während der Rettungs- und Bergungsarbeiten vollständig gesperrt. Insgesamt standen rund 40 Einsatzkräfte mit acht Fahrzeugen im Einsatz.
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