Nach Pokal-Pleite: Union holt Remis gegen Köln

Fünf Tage nach der Berliner Pokalpleite in Köln (0:5) sah es diesmal nach einem Sieg für Union aus, Janik Haberer brachte die Gastgeber in der Hauptstadt in Front (11.). Doch Malek El Mala rettete den Gästen einen Punkt (79.). Unions Christopher Trimmel kam in der Schlussphase in die Partie, Teamkollege Leopold Querfeld blieb auf der Bank.