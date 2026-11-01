Nach Pokal-Pleite: Union holt Remis gegen Köln

Union Berlin und der 1. FC Köln haben sich am Sonntag in der deutschen Fußball-Bundesliga mit 1:1 voneinander getrennt.
Fünf Tage nach der Berliner Pokalpleite in Köln (0:5) sah es diesmal nach einem Sieg für Union aus, Janik Haberer brachte die Gastgeber in der Hauptstadt in Front (11.). Doch Malek El Mala rettete den Gästen einen Punkt (79.). Unions Christopher Trimmel kam in der Schlussphase in die Partie, Teamkollege Leopold Querfeld blieb auf der Bank.
In der Tabelle liegen die Berliner mit sieben Zählern nur auf Rang 16, Köln ist mit neun Punkten vor der Abendpartie zwischen Frankfurt und dem Hamburger SV Zwölfter.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.