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Mit gestohlenen Pkw

Luxusräuber rasten in London in Schaufenster

Ausland
01.11.2026 16:43
Porträt von krone.at
Von krone.at

Drei Männer sind am Donnerstag wegen fünf Blitzeinbrüchen in Luxus-Modegeschäften im Londoner West End verurteilt worden. Die Polizei veröffentlichte Überwachungsvideos und Aufnahmen der Einbrüche. Darauf ist zu sehen, wie gestohlene Fahrzeuge in Schaufenster rammen und die Täter in die Läden stürmen.

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Die Taten ereigneten sich zwischen November 2025 und Januar 2026. Nachdem sie rückwärts fahrend in die Schaufenster gerast waren und die Scheiben aufgebrochen hatten, rannten die vermummten Diebe in die Geschäfte und versuchten, möglichst viel von der Luxusware mitzunehmen. 

Die Räuber nutzten gestohlene Autos und Motorräder.
Die Räuber nutzten gestohlene Autos und Motorräder.(Bild: kameraone)

Schäden betrugen mehr als eine Million Euro
Die Gauner konzentrierten sich auf Designerboutiquen, daruter Yves Saint Laurant, Bottega Veneta und Lora Piana. Laut Polizei entstanden insgesamt Schäden in Höhe von 1,1 Millionen Euro. Am Donnerstag wurden drei Verantwortliche zu Haftstrafen von über drei Jahren verurteilt. Die Angeklagten waren zwischen 25 und 34 Jahren alt. Zwei weitere Männer fassten Bewährungsstrafen aus. 

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„Sie planten ihre Straftaten sorgfältig und benutzten gestohlene Fahrzeuge und Mopeds, um der Entdeckung zu entgehen, aber dank der Entschlossenheit und Expertise der Ermittler wurden sie identifiziert und vor Gericht gestellt“, erklärte ein Detective der Metropolitan Police. 

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