Luxusräuber rasten in London in Schaufenster

Schäden betrugen mehr als eine Million Euro

Die Gauner konzentrierten sich auf Designerboutiquen, daruter Yves Saint Laurant, Bottega Veneta und Lora Piana. Laut Polizei entstanden insgesamt Schäden in Höhe von 1,1 Millionen Euro. Am Donnerstag wurden drei Verantwortliche zu Haftstrafen von über drei Jahren verurteilt. Die Angeklagten waren zwischen 25 und 34 Jahren alt. Zwei weitere Männer fassten Bewährungsstrafen aus.