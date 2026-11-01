Mit gestohlenen Pkw
Luxusräuber rasten in London in Schaufenster
Drei Männer sind am Donnerstag wegen fünf Blitzeinbrüchen in Luxus-Modegeschäften im Londoner West End verurteilt worden. Die Polizei veröffentlichte Überwachungsvideos und Aufnahmen der Einbrüche. Darauf ist zu sehen, wie gestohlene Fahrzeuge in Schaufenster rammen und die Täter in die Läden stürmen.
Die Taten ereigneten sich zwischen November 2025 und Januar 2026. Nachdem sie rückwärts fahrend in die Schaufenster gerast waren und die Scheiben aufgebrochen hatten, rannten die vermummten Diebe in die Geschäfte und versuchten, möglichst viel von der Luxusware mitzunehmen.
Schäden betrugen mehr als eine Million Euro
Die Gauner konzentrierten sich auf Designerboutiquen, daruter Yves Saint Laurant, Bottega Veneta und Lora Piana. Laut Polizei entstanden insgesamt Schäden in Höhe von 1,1 Millionen Euro. Am Donnerstag wurden drei Verantwortliche zu Haftstrafen von über drei Jahren verurteilt. Die Angeklagten waren zwischen 25 und 34 Jahren alt. Zwei weitere Männer fassten Bewährungsstrafen aus.
„Sie planten ihre Straftaten sorgfältig und benutzten gestohlene Fahrzeuge und Mopeds, um der Entdeckung zu entgehen, aber dank der Entschlossenheit und Expertise der Ermittler wurden sie identifiziert und vor Gericht gestellt“, erklärte ein Detective der Metropolitan Police.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.