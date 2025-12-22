Anzahl der Verkehrstoten im Ländle stark gestiegen

Zu hohes Tempo ist die Hauptunfallursache

Die größte Opfergruppe waren Pkw-Insassen mit fünf Todesopfern, drei Menschen verunglückten mit einem Motorrad tödlich, jeweils zwei mit Fahrrad und E-Bike und jeweils ein Mensch mit Moped und Klein-Lkw. Laut Daten des Innenministeriums war in den ersten zehn Monaten des heurigen Jahres zu hohes Tempo die Hauptunfallursache der tödlichen Verkehrsunfälle in Vorarlberg – 45 Prozent waren darauf zurückzuführen. Auch im österreichweiten Trend ist die Zahl der Verkehrstoten stark gestiegen. Seit Jahresanfang kamen bundesweit bereits 391 Menschen im Straßenverkehr ums Leben – das sind um 46 mehr als zur gleichen Zeit des Vorjahres.