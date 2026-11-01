Offene Ohren und Herzen für besondere Bedürfnisse

Tatkräftige Unterstützung für selbstbestimmtes Leben

Zum Jubiläum zieht der Verein eine beeindruckende Bilanz: 26.250 Eltern und Angehörige wurden bereits beraten. Allein heuer wurden bis Ende Oktober 1485 Gespräche geführt. Die Freizeitassistenz der Einrichtung unterstützte heuer schon 56 Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 15 bis 30 Jahren bei der Gestaltung ihres Alltags. Gerade für Menschen mit Behinderungen kann es schwierig sein, ihre Freizeit selbstbestimmt zu gestalten. Die Mitarbeiter bei Integration Wien tragen deshalb einen wesentlichen Teil zur persönlichen Entwicklung der Jugendlichen bei.