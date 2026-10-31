Landesstraßen werden auf Herz und Nieren geprüft

Rund 2750 Kilometer – so lange ist das Kärntner Landesstraßennetz. Und damit das Land nicht auf Beschwerden und Zuschriften aus der Bevölkerung angewiesen ist, werden die Fahrbahnen auch regelmäßig überprüft. Dafür ist in Kärnten derzeit ein Spezialfahrzeug unterwegs, das mit moderner Messtechnik und Videokameras ausgerüstet ist. Bis Juni 2027 sollten alle Landesstraßen digital auf Herz und Nieren überprüft worden sein.