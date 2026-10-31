USA: Tote nach Schüssen in Halloween-Geschäften

Schütze in Kalifornien konnte fliehen

Im Bundesstaat Kalifornien fielen die Schüsse am Freitagabend (Ortszeit). Nach Angaben der Polizei starb ein Mensch, sechs weitere wurden demnach teils schwer verletzt. Mindestens drei von ihnen befanden sich zunächst in kritischem Zustand. Details zu den Opfern oder dem Hintergrund der Tat lagen nicht vor. Auch sei zunächst niemand gefasst worden, hieß es. Der Vorfall ereignete sich in Fairfield, etwa 45 Autominuten nordöstlich von San Francisco.