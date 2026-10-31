In 2 Bundesstaaten
USA: Tote nach Schüssen in Halloween-Geschäften
Kurz vor Halloween hat es tödliche Schüsse in zwei Geschäften einer Kostümkette in den USA gegeben. Zwei Menschen starben bei den blutigen Vorfällen, die sich unabhängig voneinander ereignet hatten.
In beiden Fällen fielen die Schüsse in Geschäften der Kette Spirit Halloween, in denen Kostüme und Dekoration für Halloween verkauft werden. Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen beiden Vorfällen gab es laut US-Medien zunächst nicht.
Schütze in Kalifornien konnte fliehen
Im Bundesstaat Kalifornien fielen die Schüsse am Freitagabend (Ortszeit). Nach Angaben der Polizei starb ein Mensch, sechs weitere wurden demnach teils schwer verletzt. Mindestens drei von ihnen befanden sich zunächst in kritischem Zustand. Details zu den Opfern oder dem Hintergrund der Tat lagen nicht vor. Auch sei zunächst niemand gefasst worden, hieß es. Der Vorfall ereignete sich in Fairfield, etwa 45 Autominuten nordöstlich von San Francisco.
21-Jähriger starb in Michigan
Wenige Stunden zuvor war es laut US-Medien auch nahe Detroit im US-Bundesstaat Michigan zu einem tödlichen Zwischenfall in einer Spirit-Halloween-Filiale gekommen. Dort seien am späten Freitagnachmittag Schüsse gefallen. Ein 21-Jähriger erlag seinen Verletzungen. Der gleichaltrige mutmaßliche Schütze sei verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden.
Spirit Halloween ist eine Kette mit gut 1.400 Geschäften in den USA und Kanada, die laut Website Kostüme und Dekoration für Halloween verkauft. Die Geschäfte sind den Angaben zufolge nur rund um das Gruselfest als Pop-up-Läden geöffnet.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.