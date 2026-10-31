Hartberg-Kapitän Komposch erlitt Wadenbeinbruch!

Was für eine bittere Diagnose: Hartberg-Kapitän Paul Komposch fällt erneut lange aus, denn der Innenverteidiger hat beim 4:0-Sieg seines Teams gegen den GAK am Freitag einen Wadenbeinbruch erlitten!
Das sagte Hartberg-Geschäftsführer Erich Korherr nach einer Röntgen-Untersuchung. Am Montag soll in Graz ein MRT-Termin weiteren Aufschluss über die Verletzung geben. Der 25-jährige Komposch war im Mai nach einem Kreuzbandriss und über 300 Tagen Verletzungspause zurückgekehrt.
Am Freitag war GAK-Stürmer Alexander Hofleitner beim aggressiven Pressing gegen den Verteidiger nach wenigen Spielsekunden klar zu spät gekommen. Dass Hofleitner dafür keine Karte sah, wurde von Hartberg um TSV-Trainer Markus Schopp heftig kritisiert.
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