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Schlimme Diagnose

Hartberg-Kapitän Komposch erlitt Wadenbeinbruch!

Bundesliga
31.10.2026 21:46
Paul Komposch
Paul Komposch(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Was für eine bittere Diagnose: Hartberg-Kapitän Paul Komposch fällt erneut lange aus, denn der Innenverteidiger hat beim 4:0-Sieg seines Teams gegen den GAK am Freitag einen Wadenbeinbruch erlitten!

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Das sagte Hartberg-Geschäftsführer Erich Korherr nach einer Röntgen-Untersuchung. Am Montag soll in Graz ein MRT-Termin weiteren Aufschluss über die Verletzung geben. Der 25-jährige Komposch war im Mai nach einem Kreuzbandriss und über 300 Tagen Verletzungspause zurückgekehrt.

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Am Freitag war GAK-Stürmer Alexander Hofleitner beim aggressiven Pressing gegen den Verteidiger nach wenigen Spielsekunden klar zu spät gekommen. Dass Hofleitner dafür keine Karte sah, wurde von Hartberg um TSV-Trainer Markus Schopp heftig kritisiert.

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