Hartberg-Kapitän Komposch erlitt Wadenbeinbruch!

Das sagte Hartberg-Geschäftsführer Erich Korherr nach einer Röntgen-Untersuchung. Am Montag soll in Graz ein MRT-Termin weiteren Aufschluss über die Verletzung geben. Der 25-jährige Komposch war im Mai nach einem Kreuzbandriss und über 300 Tagen Verletzungspause zurückgekehrt.