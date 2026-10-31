Tränen, Krügel und ein letztes Prosit für heuer

Herbstliche Temperaturen schreckten niemanden ab. Zum Abschluss waren die Tische noch einmal voll besetzt. Im Sommer lief es umgekehrt: Bei bis zu 40 Grad blieben mittags viele Besucher aus, erst am kühleren Abend wurde es eng. Selbst die Bäume litten, manche verloren früh ihre Blätter.

„Das Saisonende ist für Gäste und Mitarbeiter oft emotional“, erzählt Familie Kolarik. Pensionistin Ulli Fleischhacker (79) gesteht: „Am letzten Tag weine ich immer, das ist wie Familie.“ Andreas Kollinsky (64) kommt seit 40 Jahren, viermal pro Woche: „Etwas Vergleichbares gibt es nicht.“ Damit beim Ansturm alles glattläuft, ist seit rund 15 Jahren Sicherheitspersonal im Einsatz. Es behält die Besucherzahl im Blick und hält Fluchtwege frei.