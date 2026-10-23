Straßenbau geht dank Entschädigung in die Vollen

Millionen-Finanzspritze aus Skandal-Absprachen

Die Finanzierung dieses Projekts ist besonders spannend: Das Geld kommt aus jenen Mitteln, die das Land Kärnten als Ersatzbetrag mit den am sogenannten Baukartell beteiligten Firmen verhandelt hat. 2000 bis 2017 kam es bekanntlich österreichweit zu illegalen Preisabsprachen zwischen Bauunternehmen, die auch in Kärnten keinen Halt gemacht haben. Stolze 12 Millionen Euro hat Gruber ausgehandelt. „Durch das erkämpfte Geld aus dem Baukartell können wir wichtige Sanierungsprojekte vorziehen, die angesichts der angespannten Budgetsituation ansonsten erst in den kommenden Jahren möglich gewesen wären“, betont Gruber. Dazu gehören auch die Bauprojekte in Wolfsberg und Tainach.