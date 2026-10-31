6:0! Blau-Weiß Linz zermalmt die Vienna gnadenlos

Tabellenführer Blau-Weiß Linz hat sich mit einem Kantersieg im Spitzenspiel der 2. Liga von seinem Aufstiegsrivalen Vienna abgesetzt!
Die Linzer gewannen am Samstagabend auf der Hohen Warte in Überzahl 6:0 (2:0) und liegen nun drei Punkte vor den zweitplatzierten Döblingern. Romeo Vucic traf aus zwei Hand-Elfmetern (24., 58.) sowie einmal aus dem Spiel (81.). Viennas Bernhard Luxbacher hatte beim Stand von 0:0 wegen Torraubes Rot gesehen (22.).
Luxbacher wehrte einen abgefälschten Schuss kurz vor der Torlinie mit den Händen ab, Vucic bestrafte die Wiener daraufhin erstmals vom Punkt. Die Vienna hielt anfangs auch mit einem Mann weniger dagegen, Jacob Collmann vollendete eine Kombination nach Zuspiel von Christian Frieser aber kurz vor der Pause mit einem sehenswerten Fersler (45.).
Vienna kam im Finish unter die Räder
Nach einem weiteren Handspiel von Vienna-Verteidiger Philipp Breit gab es einen weiteren Elfmeter, den Vucic verwertete. Der 23-Jährige schlug nach Vorarbeit von Frieser mit einem überlegten Schuss noch ein drittes Mal zu und hält als Führender der Schützenliste nun bei neun Liga-Toren. Im Finish trafen auch noch Erik Weinhauer nach Fehler von Vienna-Goalie Bernhard Unger im Spielaufbau (85.) sowie Filip Ristanic mit einem Schlenzer ins Kreuzeck (88.).
Für die Vienna setzte es statt des angestrebten achten Liga-Sieges in Folge die höchste Heimniederlage seit zwölf Jahren. Eine Liga-Partie hatten die Döblinger zuletzt 1989 in der 1. Division gegen die Admira mit 0:6 verloren. Auch für Blau-Weiß, im Sommer aus der Bundesliga abgestiegen, war der Erfolg durchaus historisch: Der 1997 gegründete Nachfolgeverein des früheren FC Linz (bzw. davor SK VÖEST) feierte den höchsten Sieg seiner Klub-Geschichte in einer der beiden Profiligen.
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