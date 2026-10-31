6:0! Blau-Weiß Linz zermalmt die Vienna gnadenlos

Vienna kam im Finish unter die Räder

Nach einem weiteren Handspiel von Vienna-Verteidiger Philipp Breit gab es einen weiteren Elfmeter, den Vucic verwertete. Der 23-Jährige schlug nach Vorarbeit von Frieser mit einem überlegten Schuss noch ein drittes Mal zu und hält als Führender der Schützenliste nun bei neun Liga-Toren. Im Finish trafen auch noch Erik Weinhauer nach Fehler von Vienna-Goalie Bernhard Unger im Spielaufbau (85.) sowie Filip Ristanic mit einem Schlenzer ins Kreuzeck (88.).