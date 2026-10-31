Mehr Eiszeit! Diese KAC-Cracks drängen sich auf

Letzter Spieltag vor der Länderspiel-Pause für die Kärntner ICE-Klubs: Die Rotjacken, wo Mitens verlängert hat, empfangen am Sonntag mit Linz das „Team der Stunde“. Kommende Woche könnte bei Klagenfurtern umgebaut werden. Für den VSV hängen die Trauben bei den Steirern hoch. John Hughes lobt einen Teamkollegen.