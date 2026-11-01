„Abwasser verrät, was sich in der Bevölkerung tut“

Während der Corona-Pandemie wurde Andreas Bergthaler mit der Überwachung von Virusvarianten im Abwasser bekannt. Heute entwickelt der Professor für Molekulare Immunologie an der MedUni Wien mit seinem Team diese Methoden weiter, um möglichst viele Viren in Abwasserproben aufzuspüren. Im Durchschnitt sind es 100 bis 150 Viren, die man in einer Abwasserprobe aus der Kläranlage in Simmering in Wien findet: „Das Abwasser gibt eigentlich ein relativ gutes Spiegelbild ab von dem, was sich in der Bevölkerung tut“, erklärt er. Die Erkenntnisse sollen vor allem auch helfen, die öffentliche Gesundheitsvorsorge zu verbessern.