„Abwasser verrät, was sich in der Bevölkerung tut“

Welche Viren verbreiten sich gerade in Wien? Und was verrät unser Abwasser über die Gesundheit der Bevölkerung? Virologe Andreas Bergthaler forscht an der MedUni Wien an neuen Methoden, um Krankheitserreger aufzuspüren und ihre Ausbreitung besser zu verstehen. Im Podcast „Wiener Wissen“ mit Elisabeth Oberzaucher spricht er über überraschende Erkenntnisse aus der Kanalisation, die Gefahr durch HPV und eine Impfung, die tatsächlich vor Krebs schützen kann.
Während der Corona-Pandemie wurde Andreas Bergthaler mit der Überwachung von Virusvarianten im Abwasser bekannt. Heute entwickelt der Professor für Molekulare Immunologie an der MedUni Wien mit seinem Team diese Methoden weiter, um möglichst viele Viren in Abwasserproben aufzuspüren. Im Durchschnitt sind es 100 bis 150 Viren, die man in einer Abwasserprobe aus der Kläranlage in Simmering in Wien findet: „Das Abwasser gibt eigentlich ein relativ gutes Spiegelbild ab von dem, was sich in der Bevölkerung tut“, erklärt er. Die Erkenntnisse sollen vor allem auch helfen, die öffentliche Gesundheitsvorsorge zu verbessern.
Ein Forschungsschwerpunkt gilt den humanen Papillomaviren (HPV), die verschiedene Krebsarten auslösen können. Dass sie auch Männer betreffen, werde häufig unterschätzt. Umso wichtiger findet Bergthaler die HPV-Impfung: „Das ist eine unglaublich gute Impfung mit kaum Nebenwirkungen und sehr gutem Schutz.“ Insgesamt gibt es allerdings mehr als 400 HPV-Genotypen. Bergthalers Team möchte künftig möglichst alle davon finden und erforschen - eine Herausforderung, der er sich gerne stellt.
Die ganze Folge können Sie hier anhören:
Werfen Sie mit uns ein Ohr hinter die Kulissen der Wiener Wissenschaft. Alle 14 Tage gibt es eine neue Podcast-Folge!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.