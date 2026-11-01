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Virologe Bergthaler:

„Abwasser verrät, was sich in der Bevölkerung tut“

Wiener Wissen Podcast
01.11.2026 07:00
Corona, Grippe & Co.: Die Daten aus dem Abwassermonitoring verraten, welche Viren gerade ...
Corona, Grippe & Co.: Die Daten aus dem Abwassermonitoring verraten, welche Viren gerade zirkulieren.(Bild: APA/dpa/Hauke-Christian Dittrich)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Welche Viren verbreiten sich gerade in Wien? Und was verrät unser Abwasser über die Gesundheit der Bevölkerung? Virologe Andreas Bergthaler forscht an der MedUni Wien an neuen Methoden, um Krankheitserreger aufzuspüren und ihre Ausbreitung besser zu verstehen. Im Podcast „Wiener Wissen“ mit Elisabeth Oberzaucher spricht er über überraschende Erkenntnisse aus der Kanalisation, die Gefahr durch HPV und eine Impfung, die tatsächlich vor Krebs schützen kann.

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Während der Corona-Pandemie wurde Andreas Bergthaler mit der Überwachung von Virusvarianten im Abwasser bekannt. Heute entwickelt der Professor für Molekulare Immunologie an der MedUni Wien mit seinem Team diese Methoden weiter, um möglichst viele Viren in Abwasserproben aufzuspüren. Im Durchschnitt sind es 100 bis 150 Viren, die man in einer Abwasserprobe aus der Kläranlage in Simmering in Wien findet: „Das Abwasser gibt eigentlich ein relativ gutes Spiegelbild ab von dem, was sich in der Bevölkerung tut“, erklärt er. Die Erkenntnisse sollen vor allem auch helfen, die öffentliche Gesundheitsvorsorge zu verbessern.

Andreas Bergthaler und sein Team überwachen unter anderem die Verbreitung von HPV-Viren.
Andreas Bergthaler und sein Team überwachen unter anderem die Verbreitung von HPV-Viren.(Bild: krone.tv)

Ein Forschungsschwerpunkt gilt den humanen Papillomaviren (HPV), die verschiedene Krebsarten auslösen können. Dass sie auch Männer betreffen, werde häufig unterschätzt. Umso wichtiger findet Bergthaler die HPV-Impfung: „Das ist eine unglaublich gute Impfung mit kaum Nebenwirkungen und sehr gutem Schutz.“ Insgesamt gibt es allerdings mehr als 400 HPV-Genotypen. Bergthalers Team möchte künftig möglichst alle davon finden und erforschen - eine Herausforderung, der er sich gerne stellt.

Die ganze Folge können Sie hier anhören:

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