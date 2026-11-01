Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nicht immer Sarg

„Friedhöfe sterben aus“: Alternativen im Trend

Österreich
01.11.2026 07:00
Die Wiener Friedhofs- und Gedenkkultur befindet sich im Wandel.
Die Wiener Friedhofs- und Gedenkkultur befindet sich im Wandel.(Bild: Martin A. Jöchl)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Das Totengedenken, besonders zu Allerheiligen und Allerseelen, findet für viele Menschen nicht mehr ausschließlich auf dem Friedhof statt. Ob in der Natur oder im digitalen Raum, die Möglichkeiten, sich an Verstorbene zu erinnern, gehen längst weit über das Grab hinaus. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Für den Gründer und Gesellschafter des Bestattungsunternehmens „Himmelblau“, Georg Haas, ist die Lage dramatisch: „Die Friedhöfe sterben aus.“ Er beobachte einen starken Rückgang aufgrund der hohen Grabnutzungsentgelte und der aktuellen Inflationskrise.

„Man stirbt nur einmal im Leben, aber es kostet dann trotzdem zwischen fünf- und zehntausend Euro. Viele Menschen sagen, da geht mir finanziell die Luft aus.“ Der Bestatter erklärt sich den Rückgang auch mit dem Wunsch nach geografischer Unabhängigkeit. Für viele Angehörige, die nicht mehr in ihrer Heimat leben, gewinnen demnach ortsunabhängige Formen des Gedenkens an Bedeutung.

  • In der Bundeshauptstadt nehmen klassische Sargbeisetzungen ab, während Feuerbestattungen immer beliebter werden. Innerhalb von zwölf Jahren hat sich das Verhältnis in Wien umgedreht. Waren 2013 Erdbestattungen mit 62 Prozent noch deutlich häufiger gefragt als Feuerbestattungen, lag letztere 2025 mit 60 Prozent vorn.
  • Bei den Wiener Friedhöfen ist ebenfalls eine Verschiebung hin zu alternativen Beisetzungsformen zu beobachten. Erdbestattungen machen mit 59 Prozent zwar nach wie vor den größeren Anteil aus, Urnenbeisetzungen kommen mittlerweile aber bereits auf 41 Prozent.
Naturgräber und digitale Trauerangebote werden immer beliebter.
Naturgräber und digitale Trauerangebote werden immer beliebter.(Bild: APA/BARBARA GINDL)

Naturgräber im Aufblühen
Von Wald-, Baum- und Strauchgräbern bis hin zu Weinreben- und Rosenstockbestattung, die Auswahl ist bereits vielfältig und das Angebot an Naturgräbern wächst stetig. Bei Naturgräbern sieht die Bestattungsbranche großes Entwicklungspotenzial. Bei den Wiener Friedhöfen sind rund elf Prozent aller Urnenbeisetzungen Naturgräber. Viele Menschen wollen ihren Angehörigen die Grabpflege ersparen und nach dem Tod wieder Teil des natürlichen Kreislaufs werden.

Immer mehr Zulauf zu Digitalem Grab
Die Digitalisierung macht auch vor der Bestattungsbranche nicht Halt. Seit 2020 gehört bei den Friedhöfen Wien zu jeder der rund 550.000 Grabstellen auch ein Digitales Grab. Neben grundlegenden Serviceangeboten wie Nutzungsdauerverlängerung oder Adressänderungen dient das Angebot auch als ein virtueller Erinnerungsort. In „Gedenkräumen“ können Angehörige Kerzen entzünden oder ein Foto ihrer Grabstelle anfertigen. Aktuell nutzen rund 24.000 Menschen den digitalen Service.

Faber als KI-Trauerredner
Auch in Richtung künstliche Intelligenz entwickelt sich die Trauerkultur weiter. Vor kurzem hat das steirische Start-up „Lebensstimmen“ seine neuen KI-Trauerreden präsentiert. Dabei können aus Fotos individualisierte Video-Reden für das eigene Begräbnis erstellt werden. Selbst Wiens Dompfarrer Toni Faber wird als vorgefertigter KI-Trauerredner angeboten. Mit einer eigenen Grußbotschaft könnten Trauerfeiern in Zukunft noch persönlicher gestaltet werden.

Tierfriedhof Wien
Tierfriedhof Wien(Bild: Martin A. Jöchl)

Auch „Mensch-Tier-Grab“ beliebt
Wer sich über den Tod hinaus von seinen Vierbeinern nicht trennen will, kann sich für ein „Mensch-Tier-Grab“ entscheiden. Seit 2018 befinden sich am Friedhof Feuerhalle Simmering 64 Grabstellen, die es ermöglichen, gemeinsam mit seinem Haustier bestattet zu werden. Der Hund ist auch am Friedhof Feuerhalle Simmering der beste Freund des Menschen. 78 Prozent der Beisetzungen entfallen auf die bellenden Vierbeiner, 17 Prozent auf Katzen und fünf Prozent auf Hamster.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Österreich
01.11.2026 07:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Am Donnerstag haben Einsatzkräfte nach einer Explosion in einem Wohnhaus in Regensburg eine ...
Verletzte im Spital
Zwei Leichen nach Explosion in Regensburg gefunden
Nach einer Explosion in Regensburg werden noch zwei Menschen vermisst.
„Es hat geknallt“
Verletzte und Vermisste nach Explosion in Bayern
Nach Ardo-Aus
Tiefkühlspinat 2027? Totschnig: „Keine Garantie“
Schreck vor Abflug
Triebwerksbrand setzt Flügel von Airbus in Brand
Feuerball am Himmel
Raketenteil schlug auf Plantage in Indonesien ein
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Krawalle in Europa – glimpflicher Ausgang in Wien
119.230 mal gelesen
In Paris eskalierte die Lage an Halloween.
Oberösterreich
Todesfalle mit Zahnseide! Ortschef schlägt Alarm
110.359 mal gelesen
Dieses Waldstück ist laut Bürgermeister Karl-Heinz Koll (re.) der Ort des Verbrechens.
Wirtschaft
Autofahren wird teurer: Das kommt auf Lenker zu
82.177 mal gelesen
Krone Plus Logo
NoVA, Vignette, E-Auto – auf Autofahrer kommen ab nächstem Jahr zusätzliche Kosten zu.
Wien
50.000 bei Mega-Demo gegen „Leerveranstaltungen“
2071 mal kommentiert
Rund 50.000 Menschen legten am Donnerstag den Verkehr in der Innenstadt teilweise lahm.
Wirtschaft
Neues Gesetz könnte Diesel um 95 Cent verteuern
1365 mal kommentiert
Tanken könnte auf lange Sicht noch teurer werden, warnt die WKÖ. 
Wien
Barrikaden in Wien – Kickl: „Ist das noch normal?“
1302 mal kommentiert
In Europas Großstädten hofft man, dass angesagte Katastrophen nicht eintreffen – und rüstet sich ...
Mehr Österreich
20 Meter abgestürzt
Reh sprang über Straße: Lenker prallte gegen Baum
Nicht immer Sarg
„Friedhöfe sterben aus“: Alternativen im Trend
Krone Plus Logo
Friedhofslift am Boden
„Kein Aufzug ebnet uns den Weg in den Himmel!“
Krone Plus Logo
Bestattungs-Trends
Orte der Stille: Wo die Natur der Grabpfleger ist
Kühl und nass
Wetter zeigt sich zu Allerheiligen unbeständig
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf