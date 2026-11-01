„Friedhöfe sterben aus“: Alternativen im Trend

Auch „Mensch-Tier-Grab“ beliebt

Wer sich über den Tod hinaus von seinen Vierbeinern nicht trennen will, kann sich für ein „Mensch-Tier-Grab“ entscheiden. Seit 2018 befinden sich am Friedhof Feuerhalle Simmering 64 Grabstellen, die es ermöglichen, gemeinsam mit seinem Haustier bestattet zu werden. Der Hund ist auch am Friedhof Feuerhalle Simmering der beste Freund des Menschen. 78 Prozent der Beisetzungen entfallen auf die bellenden Vierbeiner, 17 Prozent auf Katzen und fünf Prozent auf Hamster.