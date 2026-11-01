So lange können Sie heute auf den Friedhof gehen

In Wien haben die Friedhöfe am Sonntag und Montag jeweils von 7 bis 18 Uhr geöffnet. Die Nebentore würden aus organisatorischen Gründen bis zu einer Stunde später geöffnet beziehungsweise bis zu einer Stunde früher geschlossen werden, heißt es auf der Website der Friedhöfe Wien. Zudem ist zu beachten, dass die Einfahrt auf die Friedhöfe mit dem Auto am 1. November nicht möglich ist. Auch der Fahrradverkehr ist je nach Friedhof nicht beziehungsweise nur eingeschränkt erlaubt, da mit mehr Besucherinnen und Besuchern als üblich gerechnet wird. „Aus demselben Grund fährt auch unser E-Bus am Wiener Zentralfriedhof nicht“, wird mitgeteilt.