Glasner sauer: „… dann kommt sechster Trainer!“

Er könnte in zwei Wochen bei einem anderen Klub anfangen. Aber das werde er nicht tun. „Die Spieler und der Stab bleiben in derselben Situation. Und es ist dieselbe - entschuldigen Sie den Ausdruck – beschissene Situation, in der sich der Verein letztes Jahr befand.“ Er sei nicht nach Nottingham gekommen, weil er sich zu Hause gelangweilt habe. „Nein, ich bin nach Nottingham gekommen, um erfolgreich zu sein. Ich bin nach Nottingham gekommen, um die Visionen des Eigentümers, der Fans und des Vereins in die Realität umzusetzen. Und deshalb brauchen wir, um ehrlich zu sein, eine größere Veränderung, als ich vielleicht gedacht habe“, bekannte Glasner.