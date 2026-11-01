Nach Ausbootung: F1-Pilot äußert sich zu Vorwürfen

Der 30-Jährige war vom amerikanischen Formel-1-Rennstall Haas für dieses Wochenende kurzfristig als Fahrer gestrichen worden. Das Team teilte die Entscheidung knapp drei Stunden vor dem Training am Samstag auf dem Autodromo Hermanos Rodriguez in Mexiko-Stadt mit. Gründe nannte der Rennstall nicht. Es hieß bloß, dass es sich nicht um einen Krankheitsfall handle - weitere Kommentare werde es nicht geben. Ocon wird nach dieser Saison ohnehin von Rafael Camara aus Brasilien ersetzt.