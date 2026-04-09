Wachstum gibt es nur rund um die Stadt Salzburg

Immer weniger Junge und immer mehr Ältere

Interessant: Die Statistik Austria hat zuletzt für Salzburg etwas andere Zahlen veröffentlicht, nämlich einen Bevölkerungsrückgang schon bis 2040. Gernot Filipp, Leiter der Landesstatistik, führt das auf widersprüchliche Daten aus der Flüchtlingsbewegung nach Beginn des Ukraine-Kriegs 2022 zurück. Wanderungsbewegungen zwischen den Bundesländern seien dadurch überschätzt worden. „Das wird dann fortgeschrieben in die Zukunft“, sagt Filipp. Bald werde sich dieser Prognosefehler aber wieder eingependelt haben.