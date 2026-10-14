Räuber drohte mit Messer und flüchtete auf Moped

Der mutmaßliche Räuber, bekleidet mit einem schwarzen Pullover und einem weißen Motorradhelm, betrat laut dem Polizei-Bericht gegen 17.35 Uhr die Trafik im Hallwanger Ortsteil Mayrwies: Er forderte sofort Geld von der Mitarbeiterin der Trafik. Dabei zückte er ein Messer und drohte. Doch die Frau verweigerte die Herausgabe von Barem. Daraufhin trat er gegen die Verkaufstheke und flüchtete mit einem vor der Trafik abgestelltem Moped.