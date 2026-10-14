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Überfall auf Trafik

Räuber drohte mit Messer und flüchtete auf Moped

Salzburg
14.10.2026 11:03
Polizei beim Tatort am Dienstagabend in Hallwang.
Polizei beim Tatort am Dienstagabend in Hallwang.(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Antonio Lovric
Von Antonio Lovric

Die „Krone“ berichtete über den versuchten Überfall in Hallwang am Dienstagabend. Jetzt informierte die Polizei über neue Details: Der mutmaßliche Räuber wollte mit einem Messer die Trafik überfallen. Doch die Angestellte gab ihm kein Geld. Daraufhin flüchtete er mit einem Moped.

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Der mutmaßliche Räuber, bekleidet mit einem schwarzen Pullover und einem weißen Motorradhelm, betrat laut dem Polizei-Bericht gegen 17.35 Uhr die Trafik im Hallwanger Ortsteil Mayrwies: Er forderte sofort Geld von der Mitarbeiterin der Trafik. Dabei zückte er ein Messer und drohte. Doch die Frau verweigerte die Herausgabe von Barem. Daraufhin trat er gegen die Verkaufstheke und flüchtete mit einem vor der Trafik abgestelltem Moped.

Polizei jagt mutmaßlichen Räuber
Sofort leitete die Exekutive eine Großfahndung ein – mit Unterstützung aus der Luft durch zwei Polizei-Hubschrauber. Doch der mutmaßliche Räuber konnte noch nicht gefunden werden: „Die Fahndung läuft“, heißt es dazu von der Polizei. 

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Verletzt wurde bei dem versuchten Raubüberfall niemand. Zur Tatzeit war die Trafikantin offenbar alleine in den Geschäftsräumen. Im Bericht der Kriminalisten wird der Gesuchte als männlich, schlank und zwischen 20 und 30 Jahre alt beschrieben. Neben dem schwarzen Pullover und dem weißen Motorradhelm trug er eine graue Hose und schwarze Schuhe. 

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