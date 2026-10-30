Hermann: „Verspreche keine pauschale Rücknahme“

„Ich werde weder behaupten, dass diese Maßnahme schmerzfrei wäre, noch eine pauschale Rücknahme versprechen, ohne deren Finanzierung darlegen zu können. Wer zusätzliche Mittel fordert, muss auch beantworten, wie sie innerhalb des notwendigen Konsolidierungsbedarfs aufgebracht werden sollen“, so Hermann. Und abschließend: „Die Leistungen unserer Musikschulen stehen nicht zur Disposition. Die Art der Finanzierung muss jedoch diskutiert und weiterentwickelt werden.“