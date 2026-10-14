Warum der Sparkurs nicht alle Musikschulen trifft

Es ist jene Einsparung im Landesbudget 2027, die bisher für die größte Aufregung sorgt: Das Land streicht bei den Musikschulen die Ausgleichszahlungen an Gemeinden, in Summe 3,3 Millionen Euro. Harsche Kritik kam zuerst von der SPÖ und roten Bürgermeistern, etwa aus Knittelfeld, Judenburg und Trofaiach, mittlerweile haben sich auch ÖVP-Ortschefs wie Christoph Stark (Gleisdorf) verärgert zu Wort gemeldet und auf ein Krisentreffen gedrängt. Der Städtebund wehrt sich ebenso wie die Gewerkschaft Younion, die von einer großen Verunsicherung unter den steirischen Musikschullehrern berichtet.