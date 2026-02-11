Salzburger rettete einem Briten wohl das Leben

Diesen Anruf wird Tom Schmid nie vergessen! „Es war eine große Überraschung, aber eine schöne“, lacht der Salzburger. Schmid spielt American Football bei den Salzburg Ducks, zusammen mit seinen Teamkollegen ließ er sich im Sommer 2025 bei der Leukämiehilfe „Geben für Leben“ registrieren. Vor wenigen Wochen erhielt er per Telefon die Nachricht, dass er tatsächlich als möglicher Spender in Frage komme. „Man hat mich gefragt, ob ich immer noch Interesse habe. Ich musste keine Sekunde überlegen.“