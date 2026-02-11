Salzburger rettete einem Briten wohl das Leben

Ein Salzburger Sportler mit riesigem Herz! Tom Schmid spendete seine Blutstammzellen – und schenkt einem krebskranken Mann aus Großbritannien neue Hoffnung. Schmid ist begeistert: „Es ist einfach ein Wahnsinn, dass ich helfen kann!“
Diesen Anruf wird Tom Schmid nie vergessen! „Es war eine große Überraschung, aber eine schöne“, lacht der Salzburger. Schmid spielt American Football bei den Salzburg Ducks, zusammen mit seinen Teamkollegen ließ er sich im Sommer 2025 bei der Leukämiehilfe „Geben für Leben“ registrieren. Vor wenigen Wochen erhielt er per Telefon die Nachricht, dass er tatsächlich als möglicher Spender in Frage komme. „Man hat mich gefragt, ob ich immer noch Interesse habe. Ich musste keine Sekunde überlegen.“
Danach ging alles ganz schnell: Ein Bluttest bei seinem Hausarzt zeigte, dass Schmid zu 100 Prozent einem Leukämiekranken helfen könne. In einer Münchener Klinik spendete er Mitte Jänner seine Blutstammzellen. „Das Ganze verlief wie eine längere Blutspende. War nicht angenehm, aber das nimmt man doch gerne in Kauf“, betont der Salzburger.
Seine Spende ging an einen circa 60 Jahre alten Mann in Großbritannien. Die Chancen stehen knapp eins zu 500.000, dass dies genetisch überhaupt möglich ist. Schmid: „Es ist einfach der Wahnsinn, dass ich helfen kann.“ Läuft alles wie erhofft, könnte es in Zukunft gar zu einem Treffen zwischen Schmid und dem britischen Patienten kommen. „Das würde mich sehr freuen. Ich werde jedenfalls über seinen Gesundheitszustand immer wieder informiert.“
Macht das unbedingt!
Tom Schmid ruft dazu auf, dass sich jeder als möglicher Spender registrieren soll
Über die Leukämiehilfe „Geben für Leben“ kann man sich jederzeit ein kostenloses Set für einen Wangenabstrich bestellen – und sich so rasch und unkompliziert als möglicher Spender registrieren. Der Appell von Schmid: „Macht das unbedingt!“
Zwei weitere Salzburger schenkten neue Hoffnung
Neben dem American Footballer spendeten in den vergangenen Wochen noch zwei weitere Salzburger ihre Blutstammzellen. Eine Flachgauerin schenkte so jüngst einer Schweizerin mittleren Alters neue Hoffnung. Wegen der Zellspende einer Pinzgauerin darf ein 40-jähriger Niederländer mit Leukämie auf seine völlige Genesung hoffen.
