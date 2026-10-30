Mozart-Opernhit mit Magic Mushrooms

Teuflische Wette, um der Frauen Treue zu prüfen

Also lassen wir (neben Lorenzo da Pontes aus heutiger Sicht zutiefst frauenfeindlichem Libretto) auch unkommentiert, dass sich zwei verliebt Verlobte verkleiden, um die Treue ihrer Herzensdamen zu prüfen, die sich letztendlich doch (vom jeweils anderen) herumkriegen lassen, aber zu keinem Zeitpunkt merken, wer sie da verführt. Und auch die Seelenschichten des Ewiggültigen in Mozarts Figurenreigen, die sich in anderen Così-Inszenierungen (wie beispielsweise von Kirill Serebrennikow) grandios aus dem Stoff schälen lassen, sind hier nur schwer zu finden.