Video: Tausende Tiere in Massengrab verscharrt

Die Maul- und Klauenseuche treibt grausame Blüten. Denn in Ungarn werden Tausende getötete Rinder einfach in einem Massengrab verscharrt. Eines dieser Gräber liegt in Hegyeshalom/Csemeztanya. Die Gemeinde ist nur acht Kilometer von Nickelsdorf im Burgenland entfernt.