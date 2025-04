Virus: Burgenland ruft jetzt Bundesheer zu Hilfe

An den geöffneten Grenzübergängen in den Bezirken Neusiedl am See, Eisenstadt Umgebung und Oberpullendorf – dies ist die erweiterte Sperrzone – wurden am Freitag von der Baudirektion des Landes Seuchenteppiche eingerichtet. Diese sollen die Einschleppung des Virus durch einreisende Kraftfahrzeuge verhindern.