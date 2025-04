Maul- und Klauenseuche: 23 Grenzübergänge dicht

Österreichische Soldaten im Einsatz

In der Slowakei selbst sind derzeit 53 österreichische Soldatinnen und Soldaten der „Austrian Forces Disaster Relief Unit“ (AFDRU) im Seuchen-Einsatz. „Eigenschutz hat dabei höchste Priorität“, berichtet Oberst Horst Dauerböck aus der Region Dunajská Streda an der ungarischen Grenze. „Wir arbeiten mit modernstem Gerät, in Schutzanzügen, Masken und Handschuhen“, schildert Dauerböck die Arbeitsbedingungen vor Ort. Derzeit dekontaminiert das Bundesheer Fahrzeuge am slowakisch-ungarischen Grenzübergang Rajka.