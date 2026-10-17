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„Krone“-Serien-Kritik

„Tyson“: Diese Doku ist ein Schlag ins Gesicht

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17.10.2026 19:30
Porträt von Kalman Gergely
Von Kalman Gergely

Netflix widmet sich dem Leben von Mike Tyson im Boxstil seines Protagonisten: unerbittlich und verantwortungslos. Die vierteilige Dokumentation zeigt den Erfolg, aber auch den privaten wie professionellen Eskapaden, die der Ex-Profisportler kaum bereut.

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Aus ärmsten Verhältnissen kommend, hat sich Mike Tyson in vielerlei Hinsicht unsterblich gemacht – allerdings nicht immer im Positiven. Eine Dokumentation über eine der umstrittensten Persönlichkeiten des Boxsports sollte also viel Stoff für eine spannende, vielschichtige und tiefgründige Dokumentation hergeben, würde sich der Protagonist dabei nicht selbst im Weg stehen. Während die vierteilige Serie klassisch mit Tysons Aufstieg zum jüngsten Schwergewichtsweltmeister startet, taucht sie dann auch in die tragischen Momente seines Lebens ein. Etwa dem Tod seines Box-Mentors Cus D’Amato, kurz vor Tysons großem Durchbruch. Es soll nicht die einzige Tragödie bleiben, die in „Iron Mikes“ stählerner Fassade bleibende Kerben hinterlässt. 2009 stirbt seine damals vierjährige Tochter Exodus bei einem tragischen Haushaltsunfall im Haus ihrer Mutter. Ein Schicksalsschlag, von dem sich Tyson nie erholt.

Der umstrittene Mike Tyson ist heute 60 Jahre alt.
Der umstrittene Mike Tyson ist heute 60 Jahre alt.(Bild: Netflix)

„Verdammte Schlampe“

Das sind auch jene Momente in der vierteiligen Doku, in denen man Mitgefühl für den knallharten Boxer empfindet. Die schwinden aber schnell, wenn man ihn über die turbulente und von Missbrauchsvorwürfen geprägte Ehe mit Schauspielerin Robin Givens, die als „fucking bitch“, also als „verdammte Schlampe“ bezeichnet, sprechen hört. Genauso unreflektiert bleibt es, wenn es um seine Verurteilung wegen Vergewaltigung der da „Miss Black America“-Kandidatin Desiree Washington im Jahr 1992 geht, die er einfach leugnet. Anstatt Verantwortung zu übernehmen, lässt sich Tyson in seiner eigenen Doku zum vermeintlichen Helden hochstilisieren, der er nicht ist. Es ist ein Schlag ins Gesicht seiner Opfer – doch so gut treffen wie früher, kann er eben schon lange nicht mehr.

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