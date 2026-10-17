„Tyson“: Diese Doku ist ein Schlag ins Gesicht

„Verdammte Schlampe“

Das sind auch jene Momente in der vierteiligen Doku, in denen man Mitgefühl für den knallharten Boxer empfindet. Die schwinden aber schnell, wenn man ihn über die turbulente und von Missbrauchsvorwürfen geprägte Ehe mit Schauspielerin Robin Givens, die als „fucking bitch“, also als „verdammte Schlampe“ bezeichnet, sprechen hört. Genauso unreflektiert bleibt es, wenn es um seine Verurteilung wegen Vergewaltigung der da „Miss Black America“-Kandidatin Desiree Washington im Jahr 1992 geht, die er einfach leugnet. Anstatt Verantwortung zu übernehmen, lässt sich Tyson in seiner eigenen Doku zum vermeintlichen Helden hochstilisieren, der er nicht ist. Es ist ein Schlag ins Gesicht seiner Opfer – doch so gut treffen wie früher, kann er eben schon lange nicht mehr.