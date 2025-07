Nach ICE-Panne nahe Wien: ÖBB räumen Fehler ein

Auch Ersatzzug wurde evakuiert

Am Abend wurde schließlich auch der Ersatzzug evakuiert und die Passagiere über Notausstiege aus dem Tunnel gebracht. Laut Feuerwehr waren die Evakuierungsmaßnahmen kurz vor 20 Uhr abgeschlossen. Die Personen seien aber „deutlich früher“ aus dem Tunnel draußen gewesen. Einen genauen Zeitpunkt nannten die ÖBB nicht. Die Gäste wurden zurück nach Wien gebracht. Die Bahnstrecke wurde am Sonntag um 1.14 Uhr wieder vollständig freigegeben. Der liegen gebliebene Zug werde „demnächst“ nach Deutschland überstellt. Am Sonntag kündigten die ÖBB an, „mindestens die Kosten des Zugtickets zu 100 Prozent“ rückzuerstatten.