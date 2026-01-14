Zu lange Verfahren? Stadt Graz verteidigt Vorgehen

Doch genau diese hat die Stadt oft nicht: Innerhalb von 18 Monaten muss der Bebauungsplan ab Antragsstellung eines Bauwerbers erstellt werden: „Eine solche Frist gibt es nur in der Steiermark. Graz ist nicht die einzige Gemeinde, die darunter leidet“, sagt Bernhard Inninger, Leiter der Abteilung Stadtplanung. Denn während es für den Bauwerber meist nur um ein einzelnes Grundstück gehe, müsse die Stadt für den Bebauungsplan ja ein ganzes Areal behandeln. „Und dabei geht es um mehr als die Interessen der Bauwerber.“ Die Stadt will daher beim Land eine Aufhebung der 18-Monate-Frist erwirken.