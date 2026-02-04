Flächenwidmungs-Paket bringt Neues für Graz

Seit 2018 gilt der aktuelle Flächenwidmungsplan für die Stadt Graz. Nun hat die Stadt das bereits zwölfte Änderungspaket vorgestellt. „Jede Änderung bringt eine konkrete Verbesserung“, sagt Grünen-Vizebürgermeisterin Judith Schwentner. Im zuständigen Ausschuss herrschte am Mittwoch Einigkeit über das Paket, doch die beiden Stücke – neben dem Flächenwidmungsplan muss auch das Stadtentwicklungskonzept geändert werden – müssen mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit am 13. Februar im Gemeinderat abgesegnet werden. Dann werden sie acht Wochen lang aufgelegt.