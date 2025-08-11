Bau-Stillstand: „Passt zur politischen Strategie“

Anfang des Jahres hat er bekanntlich im Namen des Unternehmers Hannes Schreiner Klage gegen die Stadt eingereicht. Auch nach fünf Jahren wartet der Chef des Techno Parks Raaba auf einen Bebauungsplan für sein Grundstück in der Nähe des Hauptbahnhofs. Eisenberger: „Die Sache liegt bei Gericht. Mit einer Entscheidung rechne ich in zwei Jahren.“