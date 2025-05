Song Contest: Was wurde aus The Makemakes?

„Mit einem Schlag waren wir weltberühmt in Österreich. Das war für uns junge Burschen alles andere als einfach, wir waren darauf nicht vorbereitet.“ Dominic Muhrer denkt dennoch immer noch gern an das Jahr 2015 zurück: Vor zehn Jahren trat der Thalgauer mit seiner Band The Makemakes für Österreich beim Heim-Song-Contest in Wien an. Und auch wenn das Trio im Finale mit ihrer Nummer „I’m Yours“ keinen einzigen Punkt von Jury und Publikum ergattern konnte – Muhrer bleibt dabei: „Das Lied ist einfach gut, ich spiele es immer noch gerne.“