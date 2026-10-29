„Auch heute zieht mich der Ort irgendwie immer an“

Stolze 16.071 Fußballfans strömten ins Stadion in Innsbruck – es war somit erneut so gut wie ausverkauft. Auch das „Krone“-Platzl samt Loge im VIP-Bereich-Süd platzte aus allen Nähten. „Meine Frau stammt aus Rum in Tirol. Jedes Mal, wenn wir hier waren, habe ich im Tivoli Stadion Matches geschaut – und das war sehr oft. Ich kenne das Stadion schon vor dem Umbau 2008“, erzählte ÖFB-Präsident Josef Pröll, der auf Einladung des Tiroler Fußballverbandes (TFV) vor Ort dabei war. Damals seien es noch ganz andere Glanzzeiten gewesen. „Wenn man sich das jetzt aber alles so ansieht, wird es bald wieder so sein“, ist Pröll überzeugt.