Already in the quarterfinals
Lilli Tagger Drives Her Next Opponent to Despair
Lilli Tagger’s winning streak continues: The East Tyrolean has reached the quarterfinals at the WTA 250 tournament in Guangzhou!
In her opening match, Lilli Tagger clearly prevailed in a generational showdown against 46-year-old Venus Williams. And in her match against Poland’s Magda Linette, the 18-year-old was clearly the better player. She ultimately won 6-2, 6-2.
“It was a strong match for me, even though I had to wait a long time (Editor’s note: It was the last match on Center Court). But I really enjoyed it,” Tagger said in an on-court interview.
Here are the stats for your reference:
Once Again the Favorite
Awaiting her in the quarterfinals is China’s Shi Han (ranked 162nd in the world). Tagger (ranked 53rd) once again enters the match as the favorite.
This will be her first match against the 21-year-old, who defeated Ukraine’s Dajana Jastremska 7-5, 6-4 in the round of 16, securing her best result on the tour to date.
GUANGZHOU (WTA-250, $283,347, hard court) – Round of 16:
Lilli Tagger (AUT-4) – Magda Linette (POL) 6-2, 6-2
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