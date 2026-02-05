Das Protestcamp gegen A26 wird polizeilich geräumt

„Das Polizeiaufgebot ist schon nicht ohne. Es sind ein Haufen Einsatzautos da, die Bereitschaftseinheit und Cobra sind aufmarschiert“, berichtet „Krone“-Redakteur Markus Schütz, der vor Ort ist. Die A26-Gegner haben im November im Linzer Bergschlösslpark ein Protestcamp, das aus einem großen Partyzelt bestand, aufgebaut. Mit den Anrainern versuchten sie die Öffentlichkeit gegen die Tunnelarbeiten zu mobilisieren. Trotz publikumswirksamer Aktionen wie Grabkerzen auf den Baumstämmen allerdings nur mit überschaubarem Erfolg.

Verhandlungen liefen schon seit Wochen

Seit Wochen wurde bereits mit den Demonstranten verhandelt, weil sie die Bauarbeiten behindern. Vorallem, weil ihr Zelt genau dort aufgeschlagen war, wo der steckengebliebene Bohrkern vermutet wird. Dieser war bei Bohrungen zur Verlegung eines Kanalschachts steckengeblieben.