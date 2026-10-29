Launch in December
Kasberg Takeover Finalized: Lease Agreements Signed
The future of the Kasberg ski resort appears to be secure. All remaining lease agreements are expected to be signed by the end of this week; weather permitting, the season is scheduled to begin on December 5.
Just last week, the board members of the “lebenswertes Almtal” development cooperative sounded the alarm because they had not yet reached an agreement with one property owner, and the continued operation of the ski resort was in jeopardy. As of Wednesday, however, this concern should be a thing of the past. As the state of Upper Austria reported in response to an inquiry from the “OÖN,” agreements have been reached with all landowners.
Season to Start in Early December
Two are said to have already agreed to the State of Upper Austria taking over the lease agreements, and the third is reported to have announced this decision for this week. Meanwhile, preparations for the upcoming season are in full swing at the ski resort. The opening is scheduled for December 5—weather permitting.
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