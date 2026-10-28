Diagnose ist da! Deshalb brach Kompany zusammen

Kompany war am Freitag zusammengebrochen, als er nach dem Abschlusstraining der Profis für das Bundesliga-Spiel beim SC Freiburg noch beim Training der Bayern-Amateure zuschaute. Der Notarzt musste alarmiert werden. Der ehemalige Weltklasse-Profi hatte zuvor mit einer Erkrankung zu kämpfen gehabt, die er selbst als „ziemlich saftigen Virus“ beschrieben hatte. „Ich bin mir sicher, dass er ganz bald wieder bei 100 Prozent ist“, sagte Eberl über den Cheftrainer der Bayern.