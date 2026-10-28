Paragleiter kam in Stromleitung: Blackout!

Um 17.08 Uhr heulten Mittwochabend im oberen Ennstal die Sirenen: Die Feuerwehren Gröbming, Pruggern und Michaelerberg waren zu einem außergewöhnlichen Einsatz nach Pruggern-Michaelerberg alarmiert worden. Offenbar bei einem Landesmanöver war ein Paragleiter mit seinem Schirm in eine 30-kV-Leitung gestürzt und darin hängen geblieben! „Daraufhin kam es zu einem Kurzschluss, zwischen Niederwölz und Aich fiel in allen Orten der Strom aus“, berichtet Feuerwehr-Sprecher Christoph Schlüßlmayr der „Krone“.