Sekundenschlaf löste Frontalkollision aus

Ein 17-jähriger Einheimischer war mit seinem Pkw auf der B178 von Ellmau kommend in Fahrtrichtung St. Johann unterwegs. Dabei dürfte der Lenker aufgrund eines Sekundenschlafs auf die Gegenfahrbahn geraten sein. Sein Fahrzeug touchierte seitlich das Auto eines 43-jährigen Einheimischen, der in die Gegenrichtung unterwegs war.