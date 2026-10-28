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Unfall bei Going

Sekundenschlaf löste Frontalkollision aus

Tirol
28.10.2026 21:00
Die beiden Fahrzeuge wurden schwer beschädigt.
Die beiden Fahrzeuge wurden schwer beschädigt.(Bild: ZOOM Tirol)
Porträt von Tiroler Krone
Von Tiroler Krone

Zu einem schlimmen Verkehrsunfall kam es am Donnerstag auf der Bundesstraße bei Going (Tirol). Wegen eines Sekundenschlafs geriet ein Lenker (17) nach links, schrammte an einem anderen Auto vorbei und prallte dann frontal in ein weiteres Fahrzeug.

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Ein 17-jähriger Einheimischer war mit seinem Pkw auf der B178 von Ellmau kommend in Fahrtrichtung St. Johann unterwegs. Dabei dürfte der Lenker aufgrund eines Sekundenschlafs auf die Gegenfahrbahn geraten sein. Sein Fahrzeug touchierte seitlich das Auto eines 43-jährigen Einheimischen, der in die Gegenrichtung unterwegs war.

Etliche Einsatzkräfte, auch die Feuerwehr, waren vor Ort.
Etliche Einsatzkräfte, auch die Feuerwehr, waren vor Ort.(Bild: ZOOM Tirol)

Weiterer Pkw involviert
Zur selben Zeit fuhr ein 24-jähriger Einheimischer mit seinem Pkw hinter dem Fahrzeug des 43-Jährigen. Er konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen, wodurch es zu einer Frontalkollision mit dem Auto des 17-Jährigen kam.

Der 24-Jährige erlitt schwere Verletzungen im Bereich des Fußes und wurde vom Rettungsdienst in das Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol eingeliefert. Die beiden anderen Lenker erlitten leichte Verletzungen.

Die Rettung brachte die Verletzten ins Krankenhaus.
Die Rettung brachte die Verletzten ins Krankenhaus.(Bild: ZOOM Tirol)

Alle drei beteiligten Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten von einem Abschleppunternehmen geborgen werden.

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