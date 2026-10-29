Erst die Bescherung, dann folgt die Abrechnung

Mime Harald Windisch mischt 2026 wieder mit

Was 2009 mit zwei Terminen im Bierstindl begann, ist für viele Familien zum Feiertagsritual geworden: Karten unterm Christbaum, danach gemeinsam ein ganzes Jahr auslachen. Nach seiner krankheitsbedingten Pause 2025 übernimmt Harald Windisch wieder die Regie. „Wir wollen es dieses Mal so richtig krachen lassen“, kündigt Koschuh an.