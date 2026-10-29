Trotz Sparkurs muss Kurstadt weiter investieren

Kaum Leerstände und beliebte Lokalszene

Stolz ist man in Baden auch auf die Auslastung der Geschäfte. Kur- und Rehagäste sowie zahlreiche Besucher bei Events sorgen dafür, dass die Einkaufsstraßen stets belebt sind. „Wir haben auch mehr Einpendler als Auspendler. Was bedeutet, dass diese bei uns in Baden einkaufen, bevor sie am Abend wieder heimfahren“, freut sich die Bürgermeisterin. „Früher war Baden eine verstaubte Stadt. Jetzt hat sich die Lokalszene gut entwickeln, Fortgehen und Einkaufen macht hier wieder Spaß“, betont auch Vizebürgermeister Markus Riedmayer.