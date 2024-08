Kindergarten-Ausbau: SPÖ ortet ein „Finanzdebakel“

Ab Herbst sollen ja für alle Zweijährigen Kindergartenplätze bereitstehen. „Ich befürchte, dass wir das in Baden nicht einhalten können“, erklärt Gerlinde Brendinger. Die SPÖ-Gemeinderätin mutmaßt, dass der Kurstadt das Geld ausgeht. Sie ist überzeugt, dass sich die nötigen neuen Kindergartengruppen „nicht mehr ausgehen“. Auch der Neubau eines Kindergartens in der Radetzkystraße sei in Gefahr: „Gerüchteweise muss das Projekt aus finanziellen Gründen abgesagt oder verschoben werden.“