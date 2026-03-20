Jubel über Finanzplus – für FPÖ alles nur Kosmetik

Warum gelingt jetzt, was zuvor jahrelang nicht möglich war?

„Es hat oft der Mut gefehlt, Dinge zu verändern und auch einmal klar ‘Nein‘ zu sagen“, sagt Jeitler-Cincelli offen. Besonders bei Förderungen für Vereine wurde der Rotstift angesetzt – ein Schritt, der oft nicht ohne Kritik blieb. „Es war über Jahre hinweg ein ständiges Geben, Geben, Geben“, so die Bürgermeisterin. Doch dass es auch anders gehen kann, zeigt auch ein Spielplatzprojekt am Haidhof. Statt auf öffentliche Mittel zu warten, nahm der Dorferneuerungsverein die Sache selbst in die Hand, organisierte sich und stellte Spenden auf die Beine.